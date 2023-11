„Familiäre Gründe!“ Onisiwo erklärt Team-Rücktritt

Die Chance, beim Turnier nächsten Sommer in seiner Wahlheimat Deutschland dabei zu sein, nahm sich Onisiwo selbst. Seit der Amtsübernahme von Teamchef Ralf Rangnick war der Familienvater im ÖFB-Kader gesetzt, zum Einsatz kam er aber meistens nur als „Joker“. Beim jüngsten EM-Quali-Doppel im Oktober gegen Belgien (2:3) und in Aserbaidschan (1:0) fehlte Onisiwo wegen Problemen mit dem Hüftbeuger. Sein letztes Länderspiel absolvierte er am 12. September mit einem Kurzeinsatz beim 3:1-Sieg in Schweden.