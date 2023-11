„Fällt mir nicht leicht“: Rücktritt im ÖFB-Team

„Dieser Schritt fällt mir nicht leicht, ich habe mich über jede Nominierung gefreut und gerne in der Nationalmannschaft gespielt. Für meinen Rücktritt gibt es sportliche und private Gründe, die ich in den vergangenen Wochen mit dem Teamchef besprochen habe“, wird Onisiwo in einer Aussendung zitiert. Mit 31 Jahren zieht er im Nationalteam einen Schlussstrich.