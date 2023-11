Ausgetörggelt | Schärfere Asyl-Regeln

Schärfere Asyl-Regeln. Während ein Tiroler (siehe oben) gerade schlecht von sich reden macht, fällt ein anderer West-Österreicher gerade wieder einmal positiv auf. Es ist der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner, über den die Vorarlbergerin Conny Bischofberger heute in ihrer „Krone“-Kolumne berichtet. Denn er hat mit seiner schwarz-grünen Landeskoalition die Regeln für Asylwerbende nachgeschärft. So müssen nun Flüchtlinge, die im westlichsten Bundesland leben wollen, bereits am ersten Tag ihrer Grundversorgung einen „Vorarlberg-Kodex“ unterschreiben, (Gratis-)Deutschkurse sind verpflichtend, das Gastgeberland erwartet, dass die Asylwerber gemeinnützige Arbeit bei Gemeinden oder Vereinen leisten. Bischofberger findet: „Damit geht Vorarlberg wieder einmal einen eigenen Weg. Motto: Nicht warten, bis anderen was einfällt und das Problem unlösbar wird. Sondern selber nach Lösungen suchen und diese dann auch gleich umsetzen.“ Sie verweist auch darauf, dass Wallner bereits 2016 einen Sanktionen-Vertrag für Asylwerber eingeführt hat. Unsere Autorin fragt sich aber vor allem: „Warum gibt es nicht längst einen ,Österreich-Kodex´?“ Da darf man sich wirklich fragen. Und: Warum wird in der Bundespolitik so viel geredet und so wenig umgesetzt?