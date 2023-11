In verlassene Häuser Verstorbener eingebrochen

Gewerbsmäßig schwerer Diebstahl

So lautet zumindest der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Ried, die den Deutschen wegen des Verbrechens des gewerbsmäßig schweren Diebstahls durch Einbruch anklagt. Am Montag wird der Prozess fortgesetzt. „Der Angeklagte hat sich über Google Maps informiert und nachgesehen, wo man am besten in die Häuser einsteigen kann“, sagt Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft. In 64 Fällen soll der 42-Jährige auf diese Weise eingebrochen sein, vor allem in den Bezirken Ried, Schärding und Wels.