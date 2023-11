Kein Durchblick mehr: Brillenhersteller ist pleite

Die REDTENBACHER Präzisionsteile Ges.m.b.H vertreibt weltweit Brillenscharniere und steht dabei im Wettkampf mit chinesischen Herstellern. Laut eigenen Angaben im Konkursantrag sei man zwar am Weltmarkt Innovationsführer und stelle qualitativ höherwertigere Produkte als die chinesische Konkurrenz her, aufgrund der Deflation in China und der schwachen chinesischen Landeswährung könnten diese Konkurrenzfirmen aber noch billiger als bisher produzieren.