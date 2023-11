Sanierungsfall! Pool-Spezialist ging wieder baden

Gitarren-Lern-App insolvent

Auch die Fretello GmbH wurde am Weltspartag zum Fall fürs Konkursgericht. Obwohl die von Florian Lettner und Wolfgang Damm geführte Firma mit Thomann den weltgrößten Online-Gitarrenhändler genauso von einer Kooperation überzeugen konnte wie mit Yamaha den Topplayer in Sachen Musikinstrumente, fehlte dem Unternehmen mit Sitz in Linz der Erfolg.