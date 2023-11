Drehen Sie mit der „Krone“ eine Ährenrunde

Bei der Führung durch die traditionsreiche Brauerei erwartet Sie eine 90-minütige Tour in die für die Allgemeinheit normalerweise nicht zugänglichen Bereiche. Hier können Sie einen Einblick in die Kunst des Bierbrauens erhalten, inklusive eines Blickes in den Sudkessel. Was natürlich am Ende nicht fehlen darf, ist eine Kostprobe des ungefilterten Bieres direkt aus dem Tank.