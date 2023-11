Trimmel: „Er ist für uns noch immer der Richtige“

Doch der 57-Jährige hat einen Riesenbonus, nachdem er den Klub erst in die Bundesliga, danach in diverse Europapokale geführt hat. Trimmel sah beim 0:1 gegen Stuttgart im Cup zuletzt auch Positives: „Eine solche Leistung müssen wir nun in jedem Spiel abrufen, die Bundesliga hat Priorität.“ Wie für Köln - nach dem 2:3 im Cup gegen Zweitligist Kaiserslautern hält man bei zwei Saisonsiegen - den Cupsieg bei Bergisch Gladbach 09 miteingerechnet. „Wir sind in einer beschissenen Situation“, weiß Trainer Steffen Baumgart. Auch beim sieglosen Liga-Letzten Mainz steht der Klub hinter Trainer Bo Svensson. Coach Christian Streich bleibt trotz Freiburgs Out gegen Paderborn unantastbar.