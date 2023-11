„Geht überhaupt nicht“: Müller rechnet mit Team ab

„Geht so natürlich nicht“

Der Frust der angereisten Fans sei absolut verständlich, so der Stürmer. „Da geht es nicht einmal unbedingt um das Spiel oder das Ergebnis. Was überhaupt nicht geht, ist, dass nur drei oder vier Spieler von sich aus verstehen, den Support auch zu respektieren. Die sind - ich weiß nicht wie viele Hunderte Kilometer - unter der Woche hierhergekommen. Da ist es das Wichtigste, zu verstehen, etwas zurückzugeben. Das geht so natürlich nicht.“