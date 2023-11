Feiern war für Austria nur bis Mitternacht erlaubt

Ein Schuss von Jaritz, Mirko Kos, im Cup Austrias Nummer eins, taucht hinunter, fischt den Ball spektakulär gerade noch aus der Ecke - so rettete der Tormann in der dritten Minute der Nachspielzeit den 1:0-Sieg gegen Klagenfurt und sorgte so zugleich auch für die Fortsetzung der violetten Torsperre, gemeinsam mit Kollege Christian Früchtl hält Kos (stand auch Ende September beim Cup-4:0 bei St. Anna am Aigen im Tor) den Kasten nun seit bereits 615 Minuten sauber!