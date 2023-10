Voice Mania und KlezMORE feiern runde Geburtstage

Zwischen Liturgie und Bigband

Zuerst wird aber noch wie gewohnt aus dem Vollen des erweiterten Klezmer-Genres geschöpft. Die erste der zwei Eröffnungsgalas bestreitet am Samstag Timna Brauer samt Ensemble im Stadtsaal. Sie präsentiert „uralte Werke aus dem jüdischen Liederschatz des alten Spaniens und des Nahen Osten“, wie es in der Ankündigung heißt. Am zweiten Eröffnungsabend am Sonntag im Lorely Saal in Penzing stehen Roman Grinberg und der international besetzte Wiener Jüdische Chor auf der Bühne. Das Repertoire umfasst traditionelle Melodien ebenso wie Hits des jiddischen Theaters und Films sowie Widerstandslieder. Auch liturgische und ausgewählte hebräische Lieder sind Bestandteil des Konzerts.Danach bietet das zweiwöchige Programm u.a. ein Leonard-Cohen-Tribute von Steve Gander & Friends im Verband mit dem Sistas Chor, ein Zusammentreffen des kanadischen Hiphop-Produzenten Socalled mit der Lungau Bigband oder ein Doppelkonzert mit der Amsterdam Klezmer Band und dem deutschen, derzeit in Wien ansässigen Elektroniksoundtüftler DJ Kunterbunt.