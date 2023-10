Wim Wenders: „Es gibt vieles, was wir teilen“

„Anselm Kiefer und ich wurden beide am Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Wir verbrachten unsere Kindheit in einem Land, das in Trümmern lag und dessen Selbstbild zerschmettert war. Es gibt vieles, was wir teilen und in dem wir uns ähneln, auch wenn wir unsere Kindheitserfahrungen auf völlig unterschiedliche Weise verarbeiteten“, so Filmemacher Wim Wenders („Buena Vista Social Club“, „Der Himmel über Berlin“ uvm.) darüber, was ihn und den Künstler Anselm Kiefer für das neue Filmprojekt „Anselm. Das Rauschen der Zeit“ zusammengebracht hat: „Es lag ja auf der Hand: Er ein Maler, der auch gerne Filmemacher geworden wäre, und ich ein Filmemacher, der gerne Maler geworden wäre.“ Die beiden kennen sich zwar seit 1991, doch erst jetzt wurde das Projekt Realität.