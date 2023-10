Frau mit Schusswaffe überfiel Drogerie in Wien

Panik am Mittwoch in einem Drogeriegeschäft in Wien-Donaustadt: Während der Öffnungszeit soll eine vorerst unbekannte Täterin mit einer Waffe in den Laden spaziert sein und eine Mitarbeiterin bedroht haben. Die Frau konnte mit dem geraubten Geld flüchten. Laut Polizei brachte eine Fahndung bislang keinen Erfolg.