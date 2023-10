Piovesana mit Bronze bei Grand Slam in Abu Dhabi

Die Wahl-Vorarlbergerin Lubjana-Francesca „Lulu“ Piovesana ist vor der EM in Montpellier (Fra) in Topform. Beim Grand Slam in Abu Dhabi musste sich die 26-Jährige in der Klasse bis 63 Kilo nach Siegen über Liluashvili (Rus) und Silva (Bra) erst im Halbfinale der starken Kanadierin Beauchemin-Pinard (Kan) geschlagen geben. Im Kampf um Bronze gegen die Tschechin Zachova behielt Piovesana aber die Nerven und sicherte sich den Sieg mit Ippon.