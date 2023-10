Tom Gregory: Der Popstar, der die Kräfte bündelt

Populär in der Fremde

In die Riege kreativer Blackpool-Köpfe reiht sich auch der 28-jährige Tom Gregory ein. Im Elternhaus liefen unter anderem Kool & The Gang oder James Taylor, ein Auftritt bei „The Voice UK“ vor genau zehn Jahren endete in der Vorrunde. Gregory ließ sich davon aber nicht verunsichern und arbeitete beharrlich an seiner Karriere. Mit seinem bekömmlichen, aber nicht kantenlosen Pop erobert er seit etwa fünf Jahren den - vornehmlich deutschsprachigen - Markt. Songs wie „Fingertips“, „Never Let Me Down“ mit Vize, „Rather Be You“ oder „River“ eroberten auch hierzulande die Single-Charts. Kurios, dass es ausgerechnet in seiner Heimat Großbritannien, dem Epizentrum für Pop- und Rockmusik, nicht so gut klappen will. „Ihr habt hier eine ganz andere Radiolandschaft“, erklärt er uns im „Krone“-Interview, „da kommen Künstler wie ich viel öfter vor. Daheim in Blackpool kann ich immer noch in Pubs gehen und vor 20 Leuten spielen, wenn ich Lust darauf habe.“