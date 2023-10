Leere Ortszentren: Schweizer „Städtli“ ist Vorbild

Vor rund zehn Jahre startete man einen Beteiligungsprozess, durch den Lichtensteig heute seine Einwohnerzahl wieder über die 2000er-Marke heben konnte. Das Geheimnis? Es klingt simpel: „Nicht so dicke Konzepte schreiben, sondern einfach ausprobieren und schauen: Was funktioniert und was nicht?“ Die Ideen und auch das Geld dafür kam stets aus der Bevölkerung - die Kommune lieferte „nur“ den Impuls und die Plattform.