AAU: Vom Overheadprojektor bis zur Online-Lehre

„Krone“: Dr. Krainer, was hat sich in den letzten 40 Jahren in der Lehre an der Universität verändert?

Larissa Krainer: Alles hat sich verändert! Als ich 1986 mein Studium begonnen habe, gab es noch keine digitalen Lehrveranstaltungslisten oder Powerpoint-Folien in einer Vorlesung. Ich musste mir ein Vorlesungsverzeichnis - das war ein dickes Buch - erst kaufen, mir die Nummern in eine Liste notieren und mir danach einen Stundenplan zusammenstellen. Auch im Hörsaal selbst war es anders: Es hat noch keine technischen Hilfsmittel gegeben, der Professor ging den Inhalt der Vorlesung einfach mündlich durch. Manche Lehrende hatten handgeschriebene Folien für den Overhead-Projektor, was wahnsinnig aufwändig war. Durch die neuen Technologien ist die Lehre heutzutage viel digitaler, was auch durch die Corona-Pandemie befeuert wurde.