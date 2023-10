Wiener Opfer (39): „Sie haben mich gefoltert!“

Dort angelangt, begann jedenfalls gegen 20 Uhr ein dreistündiges Martyrium. „Kaum sah ich den zweiten Täter, war mir klar, jetzt passiert etwas Schlimmes. Augenblicke später schoss dann mein Geschäftspartner schon auf mich“, erklärt S. fassungslos. Vier Leichtgeschoße aus der CO2-Pistole wurden vom Sakko noch aufgehalten, doch zwei Treffer bohrten sich zunächst tief in den Bauch. Das Opfer wurde mit Schlägen überwältigt, am Boden fixiert und schließlich mit Handschellen und Klebeband um die Beine auf einen Sessel gesetzt: „Dann holte mein Bekannter auch noch eine Spritze und schrie mich an, dass er mir einen russischen Virus einpflanzen würde, wenn ich ihm nicht sein Geld zurückgeben würde. Es fühlte sich an wie in einem schlechten Film, und ich hab mich nur noch gefragt, wann mein Herz aufhört zu schlagen“, so S. zur „Krone“.