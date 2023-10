Die K9-Pro-Tiersucher wurden ausgezeichnet

So konnten binnen zwei Wochen zwei Hunde und eine Katze durch die Old English Bulldogs „Ice“ und „Mundi“ sowie durch Bluthund „Jordan“ gefunden werden. Collie „Nala“ saß fünf Tage in einem Schacht fest, ein verletzter Kater hatte sich in ein Gebüsch verkrochen und Staffrüde „Ax“ hing mit Schleppleine in einem Wald fest. Die Suchhunde hatten dafür den richtigen Riecher. Zudem konnten die K9-Berater vier Hunde dank ihrer Tipps nach Hause bringen.