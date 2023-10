Matthäus: „Niemand spielt gerne gegen Salzburg“

Österreichs Fußball-Meister Salzburg gastiert am dritten Spieltag der Champions League am Dienstag (18.45 Uhr/live in Sky) in Mailand. Lothar Matthäus hatte mit beiden Klubs Erfolg: Mit Inter gewann er als Spieler 1989 den Meistertitel und 1991 den UEFA-Cup. Als Co-Trainer holte er 2007 mit Salzburg den Meistertitel.