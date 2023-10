Mit wem posieren hier die Formel-1-Helden?

Erkennen Sie die einzige Frau in der Runde? Es handelt sich um Sha‘Carri Richardson. Sie ist 23 Jahre jung und US-amerikanische, in Texas geborene Leichtathletin. Seit heuer ist sie Doppelweltmeisterin. In Budapest staubte die Sprinterin sowohl über 100 Meter wie auch in der 4-mal-100-Meter-Staffel Gold. Und am Wochenende eben streckte sie die Fühler Richtung Formel 1 aus.