„Wenn es einer kann, ist das sicher der Blacky“

„Krone“: Marco, in einer Woche geht’s in Sölden wieder los. Wie wichtig ist dieses Rennen für dich?

Marco Odermatt: Sölden hat für mich eine hohe Priorität. Ich habe in den letzten beiden Jahren dort gewonnen und dann auch den Gesamt-Weltcup geholt. Diese Siege haben mir viel Selbstvertrauen für die weitere Saison gegeben. Ich mag den Hang und das Rennen in Sölden sehr.