Lechner im Halbfinale der 8-Ball-WM ausgeschieden

Der Tiroler musste sich im Kampf um den Finaleinzug am Samstagabend Sanjin Pehlivanovic 8:10 geschlagen geben. Der Bosnier hatte zuvor im Viertelfinale auch den Vorarlberger Mario He mit 10:7 besiegt und trifft nun am Sonntag im Finale auf den US-Amerikaner Shane Van Boening.