Kärntner Gansl sind heuer wieder gefragt

Das eröffnet den heimischen Gänsemastbetrieben bessere Chancen, ihre Produkte an den Mann zu bringen, auch wenn diese deutlich teurer sind. Stromberger: „Das liegt auch daran, dass die Tiere in Österreich doppelt so lang gemästet werden wie in Ungarn oder Polen.“ Zudem würden Bio-Gänse im Freien gehalten, um sie artgerecht aufziehen zu können. „Zwei weitere Faktoren sind die hohen Kosten für Futter und Energie. Der Strompreis in unserem Betrieb hat sich um 300 Prozent erhöht“, so Stromberger. Sie füttert auf ihrem Brunnerhof – der größte Betrieb in Kärnten – an die 2000 Gänse, die zum Kilopreis von 22 Euro verkauft werden. In unserem Bundesland gibt es derzeit 14 Ganslbauern.