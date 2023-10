Rätsel um Isco: Was verheimlicht Ex-Madrilene?

Was genau Isco damit sagen möchte, überlässt er den Fantasien der Fans. Dass der Spanier nicht gerade das beste Verhältnis zu Carlo Ancelotti hatte, ist indes kein Geheimnis. „Ich war viele Jahre dort und sehr glücklich und zufrieden. Es sind aber Dinge mit Trainern vorgefallen, dass ich, egal, was ich tat, nicht mehr spielen durfte.“ Und das habe man ihn auch wissen lassen, so der 38-fache Nationalspieler. Genauer wolle er allerdings auch darauf nicht eingehen.