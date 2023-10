Altach gegen Wolfsberger AC - ab 14.30 Uhr LIVE

Ein Resümee sei erst nach den kommenden Partien möglich. Da warten Salzburg (a), Rapid (h), die WSG Tirol (a) und Austria Klagenfurt (h). „Das sind Gegner, die abgesehen von der WSG durchaus über uns zu stellen sind. Wenn es uns da gelingt, so dabeizubleiben, dann schaut es für uns ganz gut aus.“ Den kommenden Gegner lobte Standfest in höchsten Tönen. „Sie haben ziemlich an Qualität gewonnen in dieser Saison“, stellte der 43-Jährige fest. „Die können aus dem vollen Schöpfen. Wenn einer nicht funktioniert, dann schießen sie den nächsten rein, und da kommt wieder Qualität. Das macht den WAC schon sehr gefährlich.“