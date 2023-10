Erstes Wiedersehen mit der „alten Liebe“

Der Kuchler will nach dem 2:2 in Klagenfurt und der an Sturm verlorenen Tabellenführung mit seiner Elf wieder einen vollen Erfolg einfahren. Trotzdem hat er viel Respekt vor den Oberösterreichern: „Wir wissen, wie stark der LASK in der Entwicklung ist. Aber wenn wir alles reinwerfen, muss klar sein, wer gewinnt.“