Ab 17 Uhr LIVE: Sturm Graz gegen Hartberg

„Es ist schön, ganz vorne zu stehen, aber ...“

Auch vom kommenden Gegner zeigte sich der 45-Jährige angetan. „Beeindruckend, was Hartberg tabellarisch, aber vor allem auch auf dem Platz zeigt. Da gibt es eine klare Idee, dribbelstarke Spieler in der Offensive, die mit Raum umzugehen wissen. Mit dieser umfassenden, klaren Spielidee gibt ihnen der Erfolg recht“, gab Ilzer an. Platz eins, einen Punkt vor Serienmeister Salzburg, dürfe man durchaus genießen. „Es ist schön, ganz vorne zu stehen, aber auch gefährlich, sich zu stark auf die Tabelle zu fokussieren. Wir müssen am Samstag unser ganzes Potenzial ausschöpfen, dann werden wir weiter Tabellenführer sein.“