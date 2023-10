Die Rückkehr des Schneeleoparden in Bhutan

Der unermüdliche Einsatz des WWF für die Schneeleoparden macht sich bezahlt. „Die Erfolge in Bhutan sind ein großer Ansporn, aktiv am Schutz der Großkatzen auch in anderen Ländern zu arbeiten - denn trotz der guten Nachrichten gehören Schneeleoparden weltweit leider noch immer zu den gefährdeten Tierarten”, freut sich Karim Ben Romdhane, Experte für Schneeleoparden beim WWF Österreich. Tatsächlich können Artenschützer anlässlich des Tages der blütenweißen Raubkatze weltweit jubeln.