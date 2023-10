„Unglaublich elektrisierende Atmosphäre“ bei ACSL

Dass die Robots auf der anderen Seite ihre Chance auf den Sieg vor allem durch Fehler in der Red Zone aus der Hand gaben, weiß auch Josef Kastner. „Es war ein hartes und enges Spiel. Obwohl wir fast in jedem Drive über das ganze Feld bis an die Goalline marschiert sind, waren wir durch dumme Fehler und eine starke Defense der Tigers nur ein einziges Mal in der Lage, den Ball in die Endzone zu bekommen“, so das Fazit des TU-Quarterbacks. Einen Platz in der K.o.-Phase will Kastner damit jedoch noch lange nicht abschreiben: „Trotz der Niederlage sehe ich unsere Chancen auf die Play-offs und einen Einzug in den Summer Bowl sehr gut. Wir waren sowohl im Passspiel als auch im Rungame in der Lage, den Ball sehr gut über das Feld zu bewegen. Die Defense hat zudem bis auf kleine Fehler einen super Job gemacht. Wir wissen also, woran wir über den Winter arbeiten müssen, um kommenden Juli im Endspiel zu stehen.“