„Ich erwarte mir gleich mehrere Cinderella-Storys“

Vom Verletzungspech verfolgt

Ein Kinderspiel wird die beiden Favoriten jedoch keineswegs erwarten, ist sich der amtierende „Coach of the Year“ sicher. So werden etwa die Uni Wien Emperors versuchen, an alte Erfolge anzuschließen, während den MedUni Serpents durchaus eine Cinderella-Story zuzutrauen sei. „Mit einem unglaublich starken Kader hatten sie bereits letztes Jahr die Möglichkeit, in einem knappen Halbfinale ins Championship Game einzuziehen. Hier liegt der Fokus auf Health und Availability. Letztes Jahr waren die Serpents doch sehr gepeinigt durch zahlreiche Ausfälle, kriegt man jene in dieser Saison in den Griff, ist für die MedUni ein Run bis zum Ende definitiv drinnen.“