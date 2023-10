Rammbock-Bande stahl Uhren um eine Million Euro

Teilweise schuldig bekannt

Der Hauptangeklagte bekannte sich zwar zum Einbruch in Linz von Oktober 2017 schuldig, zu jenem im Februar 2020 in Salzburg aber nicht. Hier hat sein Rechtsvertreter neue Beweise angekündigt. Diese sollen beweisen, dass sein Mandant zum Tatzeitpunkt gar nicht im Österreich war, sondern auf Urlaub in der Dominikanischen Republik. Bis zur Weiterführung des Prozesses bleiben die Brüder in den Justizanstalten Linz und Salzburg in Untersuchungshaft - so soll eine mögliche Absprache verhindert werden.