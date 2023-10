Putin: Werden auch ATACMS-Raketen abfangen

„Erstens bringt das natürlich Schaden; das schafft eine zusätzliche Bedrohung. Zweitens können wir natürlich diese Attacken abwehren“, sagte Putin am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Peking, wo er an einem Gipfel zu Chinas internationalem Infrastrukturprojekt „Neue Seidenstraße“ teilnahm. Zugleich betonte er: „Aber das Wichtigste ist, dass dies insgesamt grundlegend nicht dazu in der Lage ist, die Situation an der Front zu verändern.“