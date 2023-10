Brutale Straftaten innerhalb von zwei Tagen

Auf der Suche nach illegalen Suchtmitteln

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich die drei oben erwähnten festgenommenen Fahrzeuginsassen sowie der vorgeblich überfallene 19-Jährige am Sonntag zu einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Feldkirchen verabredeten, in der sie darauf hofften, illegale Suchtmittel aufzufinden. Zwar fanden sie keine Drogen, dafür stahl die Bande aus der Werkstatt verschiedene Werkzeuge und einen in der Garage befindlichen Pkw. Als sie die Furcht gepackt hatte, fuhren sie noch in Feldkirchen auf den Schotterparkplatz und zündeten das gestohlene Fahrzeug an, um ihre Spuren zu vernichten. Danach flüchteten sie weiter und fuhren in die Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See.