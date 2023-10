ÖFB-Team: So schaffen wir es zur EURO 2024

Sieg

Mit einem Sieg fixiert unser Team das EM-Ticket aus eigener Kraft. In bisher fünf Duellen mit den Aseris gelang viermal ein Sieg, die beiden jüngsten Vergleiche endeten jeweils mit 4:1-Erfolgen der Österreicher. Den bisher einzigen Punkteverlust des ÖFB-Teams gab es am 7. September 2005 mit einem 0:0 in Baku. Es war das letzte Länderspiel unter Hans Krankl als Teamchef.