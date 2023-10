„Ich habe hier nicht mein bestes Tennis gezeigt“

Finals in Chengdu warten

In der chinesischen Millionenstadt wartet bereits am Mittwoch das erste Gruppenspiel bei den ITF-Finals, bei dem die acht besten U18-Spieler der Saison am Start sind. „Um mein Ziel, am Ende des Jahres in den Top-10 der Juniorenweltrangliste zu sein, erreiche, muss ich dort nochmals richtig gut spielen. Mit dem Erfolg in Osaka habe ich da einen wichtigen Schritt gemacht, fix ist es aber noch nicht“, weiß Schwärzler. Darum das Ziel: „Mit dem neu dazugewonnenen Selbstvertrauen konstant mein bestes Tennis abrufen. Was dann dabei herauskommt, werden wir sehen.“