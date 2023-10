Lugner über Wespen im Zimmer & den Opernball-Gast

So lässt sich’s feiern! Wieder gesund und munter lud Baumeister und Society-Kaiser Richard Lugner zu seinem 91. Geburtstag ins Schloss Belvedere ein. All seine geliebten „Tierchen“ und zahlreiche andere, prominente Gäste feierten seinen Ehrentag mit ihm - so gut gelaunt plauderte er mit der „Krone“ sogar schon über den Opernball!