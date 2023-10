„Spatzi“ gegen „Kolibri“: Jetzt wird „gevögelt“!

Wenn zwei Lugner-Ex-Vögelchen aufeinandertreffen, dann ist Zickenkrieg wohl vorprogrammiert. In der ATV-Show „Forsthaus Rampensau“, die am Donnerstag in die zweite Staffel startete, hielt sich die Wiedersehensfreude zwischen „Kolibri“ Bahati Venus und „Spatzi“ Cathy Lugner jedenfalls in Grenzen.