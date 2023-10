Schwaz und Hard schließen zu Leader BT Füchse auf

Siege für Bregenz und Linz im European Cup

Bregenz Handball und der HC Linz fuhren indes in der 2. Runde des European Cups Hinspiel-Siege ein. Die Vorarlberger kamen gegen den litauischen Meister Sviesa zu einem 32:23 (19:12) und haben damit vor dem Retourmatch am Sonntag wieder vor Heimpublikum alle Trümpfe in der Hand. Die Linzer setzten sich gegen den griechischen Klub AC PAOK daheim mit 27:26 (16:12) durch. Das entscheidende Duell geht am Samstag in Saloniki über die Bühne.