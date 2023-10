Stadt will heuer wichtige Bauprojekte umsetzen

„Die Ertragsanteile, also die Steuern, die vom Bund eingehoben werden und an Länder und Gemeinden verteilt werden, werden heuer um 400.000 Euro weniger sein“, so ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix. Geld, das natürlich fehlt. Trotzdem wird noch heuer mit dem wichtigen Bau der Bahnunterführung in der Raglitzer Straße und mit dem Kindergarten nahe dem Gymnasium begonnen. „Dieser wird jetzt aber nicht direkt über die Gemeinde, sondern über eine ausgelagerte Gesellschaft gebaut“, so Teix. Auch bei anderen Projekten versuche man, sie irgendwie anders finanzieren zu können oder einfach auf ein anderes Jahr zu verschieben.