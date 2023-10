Waldbrand im Ennstal breitet sich über Nacht aus

Ein Wanderer entdeckte am Freitag gegen 14.30 Uhr den Brand auf der Grafenbergalm, sofort verständigte der Mann die Feuerwehr. Unermüdlich kämpften seitdem insgesamt 60 Kräfte der Feuerwehren Ramsau und Weißenbach sowie des Waldbrandstützpunkt Aigen gegen die Flammen - mit Luftunterstützung konnte das Feuer so zumindest auch eingedämmt werden, die Löscharbeiten mussten am Freitag allerdings wegen Dunkelheit abgebrochen werden.