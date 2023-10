Wie ein Bauernhofbrand das ganze Leben zerstört

1600 Brände in der Landwirtschaft

„Im schlimmsten Fall ist mit Großbränden wie diesem auch der Verlust der Lebensgrundlage der betroffenen Landwirte verbunden“, weiß Günther Schwabegger von der Brandverhütungsstelle OÖ. Jeder fünfte Brand in Österreich betreffe einen landwirtschaftlichen Betrieb. „Im Mittelwert der Jahre 2012 bis 2021 kam es jährlich zu rund 1600 Bränden in der Landwirtschaft, die durchschnittliche Gesamtschadenssumme pro Jahr lag bei fast 60 Millionen Euro“, so Schwabegger.