Belgien nur mit drittem Tormann gegen das ÖFB-Team

Belgiens Fußball-Nationalteam muss im EM-Quali-Schlager am Freitag (20.45 Uhr/live sportkrone.at) in Wien gegen Österreich auf seine beiden besten Torhüter verzichten. Nach dem langzeitverletzten Real-Madrid-Keeper Thibaut Courtois musste am Donnerstag auch sein Ersatzmann Koen Casteels absagen. Der 31-Jährige vom VfL Wolfsburg laboriere an einer Entzündung im Bauchraum, gab der belgische Verband auf X (früher Twitter) bekannt.