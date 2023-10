„Österreich gewinnt, damit wir uns häkerln können“

Richten wir den Blick auf dich: Nach deiner Rückkehr zu OH Leuven hast du die ersten beiden Spiele gespielt, seitdem keine Minute mehr. Was ist passiert?

Es ist eine schwierige Situation. Wir stehen auch in der Tabelle nicht so gut da. Ich habe die letzten Jahre bewiesen, dass ich in der belgischen Liga ein absoluter Top-Spieler sein kann. Deshalb gilt’s für mich weiter zu trainieren. Ich habe Spaß am Fußball, das ist das Wichtigste und dann werden wir sehen, was in der Zukunft passiert.