Lottofieber in USA: 1,6 Milliarden Euro im Jackpot

„5 aus 69 plus 1 aus 26“

Um mitzuspielen, müssen fünf Hauptzahlen aus einem Zahlenpool von 1 bis 69 und eine Powerball-Zusatzzahl aus einem separaten Pool von 1 bis 26 gewählt werden. Das Prinzip nennt sich also „5 aus 69 plus 1 aus 26“. Wer die fünf Haupt-Lottozahlen sowie die Zusatzzahl „Powerball“ trifft, befindet sich im ersten Gewinnrang mit mindestens 18 Millionen Euro. Insgesamt 9 Gewinnränge gibt es beim PowerBall, was dafür sorgt, dass auch Spieler mit einer kleineren Anzahl an richtigen Zahlen zu echten Gewinnern werden. Eine Besonderheit des Powerballs ist, dass es kein Jackpot-Maximum gibt.