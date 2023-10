Sechs Kilo Kokain: Haft für ehemalige Spielerfrau!

Folgenschwere Nachricht

Etcheverria soll erst geleugnet haben, an dem Schmuggel beteiligt gewesen zu sein, ehe sie sich dann doch auf einen Deal mit der Polizei einließ - sie muss für zwei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis. Auf dem Handy der Pornodarstellerin waren zuvor verdächtige Nachrichten entdeckt worden, so schrieb sie etwa: „Es ist eure Einstellung, die eure Reise bestimmen wird, versteht ihr? Reisen und dabei Musik hören. Wenn ihr aus dem Flugzeug steigt, macht Fotos (aber ladet nichts hoch), bis ihr euer Ziel erreicht habt. So touristisch wie möglich, glaubt mir.“