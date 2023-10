Wein in Rot - einfach klassisch burgenländisch

Auszeichnung am Freitag

Im großen Finale am Freitag, 13. Oktober, stellen sie sich in der Csello - Cselley Mühle in Oslip dem endgültigen Urteil von Sommeliers und vielen prominenten Gästen mit fachkundigem Gaumen. Vier Kategorien sind, wie berichtet, schon vorgestellt worden, zwei weitere folgen heute.