Fix! Gastgeber für EM 2028 und 2032 stehen fest

Wembley, Etihad und Co.

Für das Turnier 2028 sind die zehn Spielorte bereits fix, darunter sechs in England. Neben dem Londoner Wembley-Stadion - mit einem Fassungsvermögen von 90.000 Zuschauern die größte Spielstätte - finden weitere Spiele auch im Tottenham Stadium (62.850 Zuschauer), Manchester Citys Etihad Stadium (53.400) und dem noch nicht fertiggestellten Everton Stadium in Liverpool (52.888) statt, sowie dem St. James‘ Park in Newcastle (52.000) und dem Villa Park in Birmingham (42.657).