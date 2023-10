Dämpfer für Meister Salzburg zur richtigen Zeit

Erstmals seit drei Jahren liegt Serienmeister Salzburg nach zehn Spieltagen nicht an der Tabellenspitze. Dafür zeichnete aber nicht nur das 2:2 in Klagenfurt am Sonntag verantwortlich. Schon in den Spielen davor agierten die Bullen nicht mehr so konsequent wie gewohnt. Fünf „Pünktchen“ lautet die Ausbeute aus vier Partien. Einerseits fehlte die Konsequenz, andererseits schlichen sich im Spiel der Bullen einfach zu viele Fehler ein. Von drei Duellen mit klaren Außenseitern gewannen Tormann Alexander Schlager und Co. nur gegen Lustenau (4:0) standesgemäß. Blau-Weiß Linz (0:1) und eben Klagenfurt schrieben indes gegen Salzburg an.