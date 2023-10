Welthundetag: Wollen wir beste Freunde bleiben?

Der Hund gilt bekanntlich als bester Freund des Menschen - doch in Zeiten wie diesen steht diese Jahrtausende andauernde Freundschaft auf dem Prüfstand. Zum Welthundetag am 10. Oktober hat sich Krone+ angesehen, was diese ganz besondere Beziehung zwischen Hund und Mensch ausmacht und auch, was es braucht, um sie gut zu erhalten.